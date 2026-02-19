قطر تتعهد بمليار دولار دعما لجهود "مجلس السلام"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت دولة قطر، مساء اليوم الخميس، بتقديم مليار دولار دعما لمهمة "مجلس السلام" في اجتماعه الأول في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبرئاسة الرئيس دونالد ترامب، لبحث جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال كلمته في الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في معهد الولايات المتحدة للسلام بواشنطن اليوم الخميس، إن المجلس تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.

وانطلق في واشنطن اليوم الخميس الاجتماع الافتتاحي الأول لـ"مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأسيسه مطلع العام الجاري، بمشاركة عدد من قادة الدول، مؤكدًا أن إدارته نجحت في إيقاف 8 حروب خلال الفترة الماضية، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الاستقرار في مناطق النزاع حول العالم.

وقال ترامب في كلمته بافتتاح الاجتماع، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجلسه وزراء ممثلين عنها، إن "هذا يوم كبير ولدينا عدد كبير من القادة يشاركون في اجتماعات مجلس السلام".

وأضاف: "معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى المجلس، لكن هناك قادة لا نرغب بمشاركتهم، وبعض من يرفضون يتظاهرون باللطافة لكنهم سيشاركون".

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أشار ترامب إلى أن غزة مكان معقد للغاية، ونعمل لـ"ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة، ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، وأسسنا المجلس من أجل تعزيز فرص السلام العالمي".

وأكد ترمب أن العمل جارٍ من أجل "مستقبل أفضل لغزة"، لافتًا إلى أن عدة دول تعهدت بتمويل عملية إعادة إعمار القطاع، حيث تم التبرع بأكثر من 7 مليارات دولار لجهود الإغاثة في غزة.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الحرب على غزة، وخرق "إسرائيل" اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع تقارير عن استشهاد مئات الفلسطينيين منذ بدء سريانها.

وأدت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، إلى استشهاد أكثر من 72 ألفاً، والتسبّب في أزمة جوع ونزوح داخلي لكامل سكان القطاع.