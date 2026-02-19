"أطباء بلا حدود": سنواصل عملنا في غزة والضفة رغم القيود الإسرائيلية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في الأراضي الفلسطينية فيليب ريبيرو أن المنظمة ستواصل عملها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لأطول مدّة ممكنة.

وقال ريبيرو، في تصريحات صحفية، يوم الخميس، إن فرق المنظمة ما تزال تعمل داخل قطاع غزة، وتسعى للاستمرار في تقديم خدماتها الطبية، إلا أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تفرض تحديات كبيرة على سير العمليات الإنسانية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت مطلع فبراير/ شباط الجاري إنهاء أنشطة المنظمة في غزة والضفة، بعد رفضها تسليم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وهو قرار يدخل حيز التنفيذ مطلع مارس/ آذار 2026. ووصفت "أطباء بلا حدود" القرار بأنه ذريعة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح ريبيرو أن المنظمة لم تتمكن منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي من إدخال موظفين دوليين إلى غزة، كما رُفضت طلبات دخول إلى الضفة الغربية، مشيراً إلى أن إدخال الإمدادات الطبية تأثر كذلك، رغم وجود مخزون يسمح بمواصلة العمل مؤقتاً.

وبيّنت المنظمة أنها امتنعت عن تسليم أسماء موظفيها الفلسطينيين لعدم تلقيها ضمانات لسلامتهم، في ظل مزاعم إسرائيلية بوجود صلات لبعض العاملين بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وهي اتهامات نفتها المنظمة مراراً.

وحذر ريبيرو من أن اضطرار المنظمة إلى وقف أنشطتها سيخلّف فراغاً خطيراً في القطاع الصحي بغزة، حيث تعد "أطباء بلا حدود" من أكبر مزودي الخدمات الطبية هناك، إذ توفر نحو 20% من أسرّة المستشفيات، وتدير قرابة 20 مركزاً صحياً، وقدمت خلال عام 2025 وحده أكثر من 800 ألف استشارة طبية، وعالجت ما يزيد عن 100 ألف إصابة، وساهمت في أكثر من 10 آلاف عملية ولادة.