"نعمل من أجل غزة"..."مجلس السلام" يعقد اجتماعه الأول

متابعة/ فلسطين أون لاين

عقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أول اجتماع لمجلس السلام، بمشاركة عدد من قادة الدول، مؤكدًا أن إدارته نجحت في إيقاف 8 حروب خلال الفترة الماضية، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الاستقرار في مناطق النزاع حول العالم.

وقال ترامب في كلمته بافتتاح الاجتماع، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجلسه وزراء ممثلين عنها، إن "هذا يوم كبير ولدينا عدد كبير من القادة يشاركون في اجتماعات مجلس السلام".

وأضاف: "معظم قادة العالم وافقوا على الانضمام إلى المجلس، لكن هناك قادة لا نرغب بمشاركتهم، وبعض من يرفضون يتظاهرون باللطافة لكنهم سيشاركون".

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أشار ترامب إلى أن غزة مكان معقد للغاية، ونعمل لـ"ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة، ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، وأسسنا المجلس من أجل تعزيز فرص السلام العالمي".

وأكد ترمب أن العمل جارٍ من أجل "مستقبل أفضل لغزة"، لافتًا إلى أن عدة دول تعهدت بتمويل عملية إعادة إعمار القطاع، حيث تم التبرع بأكثر من 7 مليارات دولار لجهود الإغاثة في غزة.





وقال ترمب إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيساعد في جمع 75 مليون دولار لمشاريع متعلقة بكرة القدم في غزة. وختم بالقول: "ملتزم بإيجاد حكم رشيد في غزة".

ووجّه الرئيس الأميركي الشكر لقادة الدول المشاركة في الاجتماع، معربًا عن تقديره للدعم الدولي المتزايد لجهود إحلال السلام.

وأكد ترمب أن المجلس سيكون منصة دائمة لتنسيق المبادرات الرامية إلى تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار. كما لفت إلى أن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 10 ملايين دولار لمجلس السلام.

وتطرق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في حديثه إلى المفاوضات مع إيران.وقال ترمب: "أجرينا محادثات جيدة مع إيران، وينبغي علينا أن نصل إلى اتفاق جاد مع إيران".

وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة قامت بتخفيض حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، لافتًا إلى أن طهران لن تمتلك سلاحًا نوويًا. وأضاف: "حان الوقت لكي تنضم إيران إلى طريقنا من أجل السلام".