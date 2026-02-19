مباحث التموين بخانيونس تتلف دجاج فاسد وسلع محتكرة بالأسواق

متابعة/ فلسطين أون لاين

كثّفت مباحث التموين في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غز، إجراءات الرقابة على الأسواق الشعبية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، في إطار متابعة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، وشروط عرض السلع وصلاحيتها، ومنع الاحتكار، مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

واتخذت مباحث التموين إجراءات قانونية بحق المخالفين، شملت تحرير 4 محاضر ضبط إلى جانب محضر إتلاف، كما جرى توقيف بائعين على خلفية التسبب برفع الأسعار وتحويلهما إلى نظارة الشرطة لاستكمال المقتضى القانوني.

وفي سياق حماية الصحة العامة، تم ضبط وإتلاف نحو (170) كيلوغرامًا من الدجاج الفاسد بسبب سوء العرض لدى أحد التجار، حيث نُفّذ الإتلاف بشكل فوري، كما وألزمت عددا من التجار بتعهدات رسمية بالالتزام بالتسعيرة والتعليمات، حيث حررت 7 تعهدات.

وتعاملت مباحث التموين مع مخالفات تتعلق بالبيع بأسعار مرتفعة والاحتكار، إذ تم ضبط (340) كيلوغرامًا من الخيار بحوزة بائعين، و(8) كراتين بيض بحوزة تاجر آخر، وتم إلزامهم بالبيع في الميدان وفق السعر الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وأكدت مباحث التموين استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة توفر السلع وصلاحيتها، ومراقبة الأسعار، ومنع الاحتكار والاستغلال، مع التشديد على تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.