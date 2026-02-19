رئيس لجنة إدارة غزة يصل إلى واشنطن لحضور اجتماع "مجلس السلام"

متابعة/ فلسطين أون لاين

وصل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى واشنطن لحضور الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مصدر مطّلع في اللجنة، لوكالة فرانس برس، إن "الدكتور علي شعث وصل فجر اليوم إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماع مجلس السلام، حيث يلقي كلمة يقدم فيها الخطوط العامة لخطّته للأيام المئة الأولى، ويرافقه مسؤول ملف المالية في اللجنة".

وتنظر "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" إلى نتائج الاجتماع الأول لـ”مجلس السلام”، على أنها ستجدد موعد الانطلاق الفعلي لعمل اللجنة، من حيث كمّ الأموال التي ستتوفر في ذلك الاجتماع، والدعم الحقيقي للعمل على الأرض.

والإثنين الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، أن اللجنة تترقب اجتماع "مجلس السلام" لتأكيد تعهدات تلقتها بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل القطاع.

وأشار إلى أن اجتماع "مجلس السلام"، المقرر عقده في واشنطن اليوم الخميس 19 فبراير/شباط الجاري، يمثل محطة مفصلية لتأكيد الالتزامات المالية الدولية وضمان استمرارية الدعم الإغاثي والتمويلي لغزة.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعات مع جهات دولية وإقليمية لبحث آليات دعم غزة، مشيراً إلى تلقي تعهدات واضحة بتمويل برامج الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.

و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها شعث، بدأت أعمالها منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة.

وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل تتضمنها المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"قوة الاستقرار الدولية"، بحسب خطة ترامب بشأن القطاع الفلسطيني.

كان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأميركي سيستضيف اجتماعا لمجلس السلام، الخميس، في واشنطن، حيث سيعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لإعادة الإعمار والجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، وقع ترمب في دافوس بسويسرا وثائق تدشين مجلس السلام. وأقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنشاء المجلس في إطار خطة ترمب بشأن غزة.

وبموجب خطة ترمب بشأن غزة، التي أفضت إلى وقف هش لإطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، من المفترض أن يشرف مجلس السلام على الإدارة المؤقتة لغزة. لكن ترمب قال في وقت لاحق إن المجلس برئاسته، سيتوسع ليشمل التعامل مع نزاعات عالمية. وأثار ذلك مخاوف من أن يحاول مجلس السلام حل نزاعات أخرى حول العالم، وأن ينافس الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين