بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن أربعة أسرى من قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، مساء يوم الخميس، عن 4 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

أسماء الأسرى الأربعة المفرج عنهم، قبل قليل من سجون الاحتلال:

1. محمد يوسف محمد أبو وردة

▪️ العمر: 42 عامًا

▪️ السكن: جباليا النزلة

▪️ السجن: عوفر

2. خالد أحمد عبد الله عيد

▪️ العمر: 36 عامًا

▪️ السكن: البريج

▪️ السجن: عوفر

3. علاء عباس أحمد حلاوة

▪️ العمر: 56 عامًا

▪️ السكن: النصيرات

▪️ السجن: عوفر

4. إبراهيم محمد عرابي جنيد

▪️ العمر: 30 عامًا

▪️ السكن: بيت لاهيا

▪️ السجن: عوفر









