الفدائي يواجه منتخبين إفريقيين في المغرب

19 فبراير 2026 . الساعة 15:09 بتوقيت القدس
فلسطين تواجه بنين وموريتانيا ودياً على ملاعب المغرب

أكدت وسائل إعلام مغربية، أن منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، سيخوض مباراتين وديتين على أرض المغرب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وستكون المباراة الأولى للفدائي أمام منتخب بنين يوم 27 مارس، بينما تلعب المواجهة الثانية في 31 من الشهر ذاته ضد المنتخب الموريتاني.

ومن المقرر أن تُقام المباراتان على الأراضي المغربية، التي ستستضيف معسكر المنتخب الفلسطيني خلال فترة التوقف الدولي.

وتُعد هاتان المواجهتان فرصة مهمة للجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني بقيادة المدرب إيهاب أبو جزر لتجربة عناصر جديدة وتثبيت التشكيلة الأساسية، استعداداً لبطولة كأس آسيا.

