نادي الأسير: الأسيرة المريضة فداء عساف تواجه انتهاكات متعددة داخل سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنَّ الأسيرة فداء عساف (49 عامًا) من قلقيلية معتقلة منذ شهر شباط/فبراير 2025، و تعاني من سرطان الدم، وتم اكتشاف المرض قبل شهرين من اعتقالها، وبعد اعتقالها تدهورت حالتها الصحية بشكل مستمر بسبب ظروف السجن القاسية وافتقادها للرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح نادي الأسير أنَّ الفحوصات في مستشفيات الاحتلال أظهرت أنّ المرض وصل إلى مرحلة أصعب مما كان عليه قبل الاعتقال، وتحتاج إلى علاج مضاعف وعاجل.

وأضاف "ورغم حالتها الصحية الحرجة، ما زالت الأسيرة عساف معتقلة، وتواجه انتهاكات متعددة داخل السجون، تشمل التجويع، التعذيب النفسي والجسدي، الإذلال، والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى الاحتجاز في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة".

وبيّن نادي الأسير أنّ غالبية الأسيرات يقبعن في سجن “الدامون”، فيما تُحتجز أخريات في مراكز التحقيق والتوقيف، حيث يواجهن ظروفاً اعتقالية مأساوية، ويتعرضن لمختلف أشكال الانتهاكات وعمليات السلب والحرمان الممنهجة.

وأشار النادي إلى أنّ من أبرز السياسات التي مارستها منظومة السجون بحق الأسيرات منذ بدء الإبادة: التعذيب، التنكيل، الإذلال الممنهج، التفتيش العاري كواحد من أبرز أساليب الاعتداءات الجنسية، العزل، استخدامهن رهائن للضغط على عائلاتهن، إضافة إلى الحرمان من العلاج، ويبلغ عدد الأسيرات اليوم 70، بينهم ثلاث طفلات.

المصدر / فلسطين أون لاين