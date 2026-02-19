الدولار ينتعش عالمياً بدفع من محضر "الفيدرالي" والتوترات العسكرية في المنطقة

ارتفع الدولار، الخميس، من مستويات متدنية سجلها في الآونة الأخيرة بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن صانعي السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة وأن عددا منهم أبدى انفتاحا على رفعها إذا ظل التضخم مرتفعا.

وشعر المستثمرون بالقلق أيضا إزاء التقارير التي أفادت بحشد للقوات الأميركية في الشرق الأوسط واحتمال نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والأصول الآمنة.

وتمسك الدولار بمكاسب حققها أمس الأربعاء مقابل اليورو والين، مما أبقى اليورو عند مستوى أقل بقليل من 1.18 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7050 دولار بعد أن أظهرت بيانات التوظيف أن معدل البطالة ظل عند أدنى مستوياته في عدة أشهر عند 4.1 بالمئة.

وتأثر الدولار النيوزيلندي بعد أن سجل أكبر انخفاض له بالنسبة المئوية منذ فرض رسوم جمركية في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفا حذرا بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، مما جاء أقل من توقعات السوق.

وخسر الدولار النيوزيلندي نحو 1.4 بالمئة أمس الأربعاء، وكان أقل بقليل من 0.60 دولار في التداولات الآسيوية. واستقر اليورو عند 1.1790 دولار، بعد أن تلقى ضربة أيضا من تقرير يفيد بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تخطط للمغادرة قبل انتهاء ولايتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3482 دولار.

أسعار الفائدة

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن صانعي السياسة منقسمون حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن رئيسه المقبل، المقرر أن يبدأ عمله في مايو/أيار، سيواجه صعوبة في خفض أسعار الفائدة.

وقال بيتر دراجيسفيتش، محلل العملات في منطقة آسيا والمحيط الهادي في كور باي "هذا يشير إلى أنه ليست هناك حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، على الأقل حتى انتهاء ولاية الرئيس الحالي (جيروم) باول في مايو".

وتلقى الين ضربة بسبب ارتفاع الدولار خلال الليل، ومع إعلان إدارة ترمب عن مشاريع بقيمة 36 مليار دولار في أول استثمارات في إطار تعهد اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وانخفض واحدا بالمئة خلال الليل وتراجع أكثر إلى 155.25 مقابل الدولار اليوم الخميس، وهو تراجع عن مستوى 152 الذي اختبره الأسبوع الماضي في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأدت العطلات في هونج كونج والصين وتايوان إلى تراجع التداول في آسيا، واستقر سعر اليوان عند 6.90 مقابل الدولار في التداول الخارجي.

المصدر / وكالات