فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قصفٌ مدفعيٌّ وجويٌّ.. الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

شهيد برصاص المستوطنين في قرية مخماس

قانون الضم: إعادة رسم خرائط السيادة وأوهام السلام

إفطار تحت القماش بغزة.. رمضان ثالث والحرمان ضيف دائم

طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

دور المرشدين النفسيين في بناء لغة شفاء مجتمعية

غزة تستقبل رمضان تحت ضغط الانهيار الاقتصادي

(165) معتقلًا يضربون عن الطعام في سجن "الجنيد"

مسيرة سيارات باتجاه المعبر

لهذا السبب.. المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

19 فبراير 2026 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
...
النسخة المُحذّر منها صادرة عن مطبعة دار الإسلام للطباعة والنشر

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ في آية 92 من سورة الكهف صفحة 303، وهو كلمة أنبع والصواب أتبع.

وأوضح المفتي حسين، في بيان له، أمس، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة دار الإسلام للطباعة والنشر، في جمهورية مصر العربية – الصادر بتصريح رقم 55 بتاريخ 13-5-2015 من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ ضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#محمد حسين #دار الإسلام للطباعة والنشر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة