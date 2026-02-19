لهذا السبب.. المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ في آية 92 من سورة الكهف صفحة 303، وهو كلمة أنبع والصواب أتبع.

وأوضح المفتي حسين، في بيان له، أمس، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة دار الإسلام للطباعة والنشر، في جمهورية مصر العربية – الصادر بتصريح رقم 55 بتاريخ 13-5-2015 من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ ضرورة تسليمها إلى دار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

المصدر / فلسطين أون لاين