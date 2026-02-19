خروقاتٌ متواصلة.. شهيد برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

واصل الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد عبد الحميد الفرا، برصاص الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر شرق خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال شنَّ قصفًا مدفعيًا استهدف مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف فجر اليوم شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بينما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف مناطق شرقي خانيونس.

وشهدت سماء مدينة غزة تحليقًا منخفضًا للطيران الحربي بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شرقي الشجاعية، شرقي المدينة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 611 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1630 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية 72,069 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 171,728 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين