طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الخميس، غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارةـ، وفي ساعات الصباح تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي ودافئا ولا يطر تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

