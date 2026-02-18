بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 13 أسيرًا بينهم سيدة من قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، مساء يوم الأربعاء، عن 13 أسيرًا من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

وأسماء الـ 13 أسيرًا من قطاع غزة والذين وصلوا برفقة طواقم الصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى:

1. الاسم: إسماعيل محمود حامد الهرش

العمر: 50 عامًا

السكن: معسكر جباليا

مكان الاعتقال: عمال الداخل

تاريخ الاعتقال: 30/8/2025

مكان السجن: أُكي دار

2. الاسم: أيمن عبدالوهاب أحمد بدوان

العمر: 47 عامًا

السكن: الزيتون

مكان الاعتقال: رهط

تاريخ الاعتقال: 30/8/2025

مكان السجن: أُكي دار

3. الاسم: محمد صابر عبدالله العطار

العمر: 29 عامًا

السكن: بيت لاهيا

مكان الاعتقال: بيت لاهيا

تاريخ الاعتقال: 11/1/2026

مكان السجن: ستي مان

4. الاسم: عبد الستار عبدالله محمد العطار

العمر: 45 عامًا

السكن: بيت لاهيا

مكان الاعتقال: بيت لاهيا

تاريخ الاعتقال: 11/1/2026

مكان السجن: ستي مان

5. الاسم: أحمد مصطفى محمد حمودة

العمر: 46 عامًا

السكن: بيت لاهيا

مكان الاعتقال: بيت لاهيا

تاريخ الاعتقال: 11/1/2026

مكان السجن: ستي مان

6. الاسم: ناصر كمال يوسف البراوي

العمر: 56 عامًا

السكن: بيت لاهيا

مكان الاعتقال: بيت لاهيا

تاريخ الاعتقال: 11/1/2026

مكان السجن: ستي مان

7. الاسم: خليل نافذ علي المغير

العمر: 33 عامًا

السكن: رفح

مكان الاعتقال: منطقة الشاكوش

تاريخ الاعتقال: 11/1/2026

مكان السجن: ستي مان

8. الاسم: إياد عاطف علي علي

العمر: 34 عامًا

السكن: رفح

مكان الاعتقال: موراج

تاريخ الاعتقال: 11/1/2026

مكان السجن: ستي مان

9. الاسم: عبدالمالك عبدالله محمد العطار

العمر: 47 عامًا

السكن: بيت لاهيا

مكان الاعتقال: بيت لاهيا

تاريخ الاعتقال: 11/1/2026

مكان السجن: ستي مان

10. الاسم: محمد عبدالمالك عبدالله العطار

العمر: 19 عامًا

السكن: بيت لاهيا

مكان الاعتقال: بيت لاهيا

تاريخ الاعتقال: 11/1/2026

مكان السجن: ستي مان

11. الاسم: مصعب حسام بشير نصر

العمر: 15 عامًا

السكن: جباليا

مكان الاعتقال: عمال الداخل

تاريخ الاعتقال: 2/2/2026

مكان السجن: أوفي

12. الاسم: إسلام عبدالحميد محمود زعرب

العمر: 20 عامًا

السكن: رفح

مكان الاعتقال: منطقة العلم

تاريخ الاعتقال: 11/1/2026

مكان السجن: ستي مان

13. الاسم: أماني عثمان عبدالرحمن أبو عنزة

العمر: 46 عامًا

السكن: خانيونس

مكان الاعتقال: أسدود

تاريخ الاعتقال: 27/11/2025

مكان السجن: الرملة