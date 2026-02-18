المفتي يحذر من تداول "نسخة خاطئة" للقرآن الكريم

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم تحتوي على خطأ في آية 92 من سورة الكهف.

وأوضح المفتي حسين، في بيان صادر الأربعاء، أن الخطأ في آية 92 من سورة الكهف صفحة 303، حيث وردت كلمة "أنبع" بدل الصواب "أتبع".

وأكد أن النسخة المعنية صادرة عن مطبعة دار الإسلام للطباعة والنشر في مصر، موضحا أنه صدر لها تصريح رقم 55 بتاريخ 13-5-2015 من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد الشيخ حسين المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخة تسليمها إلى دار الإفتاء لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول.

وأكد المفتي على ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طرق التصوير السريع لبعض الطبعات، لضمان صحة النصوص القرآنية وعدم وقوع الأخطاء التي تؤثر على التلاوة والفهم.

المصدر / فلسطين أون لاين