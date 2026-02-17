فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: الاختبار الحقيقي لـ "مجلس السلام" هو إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته بغزة

"أونروا" تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة

60 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

مدبولي يطالب بتحديد مهام المجلس التنفيذي لغزة

حملة "إكرام الشهداء"... بدء انتشال جثامين من منزل عائلة "غباين" شمالي غزة

قطر تتعهد بمليار دولار دعما لجهود "مجلس السلام"

"أطباء بلا حدود": سنواصل عملنا في غزة والضفة رغم القيود الإسرائيلية

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن أربعة أسرى من قطاع غزَّة

الشهيد القيادي "محمد أبو عسكر".. تضحية أسطورية كتبت بدماء أبنائه الخمسة

"نعمل من أجل غزة"..."مجلس السلام" يعقد اجتماعه الأول

الدقران: 20 ألف مريض في غزة يواجهون خطرا حتميا على حياتهم

17 فبراير 2026 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، أن تدهور "كارثي وغير مسبوق" يعصف بالأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة.

وقال الدقران في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 20 ألف مريض ومصاب يواجهون خطراً حتمياً على حياتهم، وهم بحاجة ماسة للسفر الفوري لتلقي العلاج في الخارج.

وأوضح أن أن "سياسة المماطلة والتعنت" التي ينهجها الاحتلال في فتح المعابر أدت إلى وفاة أكثر من 1400 مريض ومصاب وهم ينتظرون دورهم في السفر.

وحول فتح معبر رفح، أكد الدقران أن الأعداد التي سُمح لها بالمغادرة عبر معبر رفح مؤخراً "ضئيلة جداً وهزلية"، ولا ترتقي لمستوى الكارثة القائمة.

 وحذر من أن بقاء وتيرة الخروج الحالية سيفضي إلى ارتفاع "انفجاري" في أعداد الوفيات بين الجرحى والمرضى المزمنين.

 كما أشار إلى أن الاحتلال لا يسمح بدخول سوى 10% فقط من الاحتياجات الفعلية للمستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية، ما جعل الأطباء عاجزين عن تقديم الخدمات الأساسية المنقذة للحياة.

وفي سياق متصل، أشار إلى المأساة الإنسانية التي يعيشها نحو مليون و700 ألف نسمة، يتكدسون في "خيام مهترئة" وظروف لا تصلح للحياة الآدمية، ضمن مساحة ضيقة لا تتجاوز 40% من مساحة القطاع، وسط غياب تام لأدنى مقومات الصحة العامة والخصوصية.

#قطاع غزة #غزة #الصحة في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة