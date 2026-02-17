بالأسماء.. 45 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين
كشف مكتب إعلام الأسرى، يوم الثلاثاء، عن تلقي ردود بشأن أماكن احتجاز مجموعة من أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال نادي الأسير في بيان مقتضب، إنه تلقى ردًا عن أماكن احتجاز مجموعة من معتقلي غزة، فيما لا يزال العديد منهم رهن جريمة الإخفاء القسري.
ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.
مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة "إعلام الأسرى" ردود بشأن أماكن احتجازهم:
- • إبراهيم خالد هبيل/ سديه تيمان
- • يوسف محمد نجار/ ممنوع من لقاء المحامي
- • ضياء الدين قوقا/ النقب
- • مجدي عماد دحنون/ النقب
- • شادي شاكر منصور/ نفحة
- • شادي سليمان أبو عيه/ النقب
- • صهيب أبو شدق/ النقب
- • ضاهر خالد خباري/ عسقلان
- • محمود خليل جراد/ نفحة
- • أحمد هاني المناصرة/ النقب
- • همام مطيع شرافي/ النقب
- • خليل إسماعيل النجار/ النقب
- • أسامة محمد الدريني/ النقب
- • صهيب محيي الدين مقداد/ النقب
- • إياد عبد اللطيف أبو شرح/ النقب
- • محمد رمضان حمادة/ النقب
- • محمد فايز سالم/ النقب
- • محمد محمود عياد/ نفحة
- • سعد عليان برهوم/ عسقلان
- • أسامة توفيق زازا/ نيتسان (ركيفت)
- • تامر حسني عزام/ عسقلان
- • أحمد صالح أحمد عرادة/ نفحة
- • علاء أمين موسى البرديني/ نفحة
- • علي خليل الشواف/ النقب
- • حسين عز الدين عبد المؤمن غنام/ النقب
- • أسامة صلاح عبد الرزاق المصري/ نفحة
- • محمد خضر محمد فياض/ نفحة
- • عز حيدر عبد الكريم دحروج/ النقب
- • معتز محمد مصطفى قشقش/ النقب
- • مؤمن صابر محمد حواجري/ النقب
- • نضال عدنان نمر شحيبر/ نفحة
- • تامر مساعد عطية بهار/ نفحة
- • ياسر عبد الله يوسف أبو طعيمة/ نفحة
- • عبد الرحمن إبراهيم أبو قويدر/ نفحة
- • حسن عمر محمد الحواجري/ نفحة
- • بلال زهران محمد طنطاوي/ نفحة
- • ناهض أكرم كامل أبو عمشة/ النقب
- • سامح تيسير عبد الخالق سقا/ النقب
- • أحمد عبد الله محمود الكفرنة/ نفحة
- • أحمد عبد الله محمود الكفرنة/ النقب
- • كمال درويش مصطفى أبو جلالة/ النقب
- • سيف الدين عزمي فايز شتات/ نفحة
- • أيوب عطية شحادة أبو حماد/ النقب
- • فؤاد عماد فؤاد الرضيع/ نفحة
- • محمود يونس عرجا/ نفحة