بالأسماء.. 45 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مكتب إعلام الأسرى، يوم الثلاثاء، عن تلقي ردود بشأن أماكن احتجاز مجموعة من أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال نادي الأسير في بيان مقتضب، إنه تلقى ردًا عن أماكن احتجاز مجموعة من معتقلي غزة، فيما لا يزال العديد منهم رهن جريمة الإخفاء القسري.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة "إعلام الأسرى" ردود بشأن أماكن احتجازهم: