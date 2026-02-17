فيلم عن غزة يحصد جائزة كبرى في مهرجان “السينما من أجل السلام” ببرلين

حصل فيلم يتناول الحرب في غزة على جائزة كبرى في مهرجان “السينما من أجل السلام” في برلين، الاثنين، حيث سلط الحفل السنوي الضوء مرة أخرى على الصراعات العالمية والأزمات الإنسانية.

وحصل فيلم “صوت هند رجب”، الذي يتناول قصة فتاة فلسطينية قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، على جائزة “أكثر فيلم ذو قيمة”.

ويجسد الفيلم، الساعات الأخيرة من حياة الطفلة هند عندما قتلها جيش الاحتلال مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غرب مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

تأسست مؤسسة “السينما من أجل السلام” في عام 2002، وتكرم الأفلام والأفراد الملتزمين بالسلام، وكذلك القضايا الاجتماعية والبيئية. ومن بين مقدمي الحفل في فندق أدلون في برلين كان الموسيقي والمتبرع للأعمال الخيرية، بوب غيلدوف.

ووجه غيلدوف انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب وصفه لتغير المناخ بأنه خدعة، قائلًا: “إنه غبي جدًا وعليه أن يصمت”.

ومن بين الحضور كانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، التي لها علاقات طويلة مع المؤسسة، والممثل الأمريكي كيفن سبيسي.

وشملت الجوائز أيضا القاضي السابق في المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا، ألبي ساكس، تقديرًا لنضاله ضد الفصل العنصري، والطفل الأوكراني رومان، الذي ظهر في الوثائقي “الأطفال في النار”.

وتعرض رومان لإصابات شديدة خلال الصراع ولا يزال يتحمل آثارها، وتحدث إلى الجمهور عن تأثير الحرب على الأطفال، قائلًا إنه يتحدث كصوت للأطفال الأوكرانيين. وأضاف أن الأطفال يريدون أن يحلموا، ويذهبوا إلى المدرسة، ويكونوا سعداء، لكن الحرب دمرت كل شيء.

المصدر / وكالات