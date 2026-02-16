بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 8 أسرى من قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، مساء يوم الإثنين، عن ثمانية أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت منظمة الصليب الأحمر: "سهّلنا الإفراج اليوم عن 8 معتقلين من السجون الإسرائيلية ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع".

وأوضحت اللجنة الدولية أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة على ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

وأكدت اللجنة على أن القانون الدولي الإنساني يلزم بمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية ما زالت تنتظر بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائها المعتقلين، وهم قلقون على صحتهم وسلامتهم.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

وأسماء الأسرى المحررين الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة عبر الصليب الأحمر:

محمد عودة شمالي (47 عامًا) – الشجاعية أحمد النجار (19 عامًا) – خانيونس خالد شعبان (36 عامًا) – جباليا عرفة أبو سيف (35 عامًا) – جباليا فادي أبو سبلة (23 عامًا) – رفح يوسف شحيبر (26 عامًا) – غزة يحيى الهبيل (24 عامًا) – غزة محمد أبو عبدو (30 عامًا) – النصيرات







