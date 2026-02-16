شهادات أسرى: اقتحام "عوفر" بمرافقة بن غفير ونشر التنكيل على مواقع التواصل

فلسطين أون لاين

16 فبراير 2026 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
بن غفير اقتحم أقسام الأسرى عدة مرات خلال الفترة الماضية

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن عملية اقتحام سجن "عوفر" الأسبوع الماضي، التي شارك فيها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، شهدت استخدامًا ممنهجًا للعنف النفسي والجسدي ضد الأسرى، وسط تقاعس الجهات الدولية عن التدخل.

وبحسب شهادات الأسرى، فقد استهدفت قوات القمع قسم (26) خلال "الفحص الأمني" المسائي، واستخدمت قنابل الصوت والكلاب البوليسية، واستمرت العملية نحو ربع ساعة، بينما كان عدد كبير من وسائل الإعلام حاضراً لتوثيق ما وصفه الأسرى بأنه استعراض استفزازي ومهين.

وأوضح النادي في بيانه الذي نُشر الاثنين، أن بن غفير بقي في القسم حوالي ساعة، ألقى خلالها كلمات تحوي إهانات واستفزازات بحق الأسرى، فيما استمرت قوات القمع بإجبارهم على إبقاء وجوههم ملاصقة للأرض، كإجراء لإذلالهم جسديًا ونفسيًا.

وأشار النادي إلى أن نشر مقاطع الفيديو والصور على منصات التواصل يمثل جزءًا بسيطًا من الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها الأسرى يوميًا، في سياق سياسة تهدف إلى كسر إرادتهم وترهيب عائلاتهم، وكسب التأييد المحلي الإسرائيلي على حساب كرامتهم.

وقال نادي الأسير إن هذه الانتهاكات تأتي ضمن جريمة إبادة جماعية مستمرة داخل السجون الإسرائيلية، أودت بحياة أكثر من 100 أسير، بينهم 88 تم الإعلان عن هوياتهم، مؤكداً أن المنظومة الإسرائيلية لا تزال تنفذ أعمال العنف بلا رادع دولي.

 

ودعا النادي في ختام بيانه إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لزيارة الأسرى والاطلاع على ظروف اعتقالهم، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تسمح باستمرار هذه الجرائم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحامات السجون #ناد الأسير الفلسطيني #التنكيل بالأسرى الفلسطينيين

