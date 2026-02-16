للمرة الثانية في أشهر.. العثور على طرد مشبوه بمكتب نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن موظفين يعملون في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عثروا على "ظرف مشبوه".

ونقل موقع "واي نت" الإلكتروني الإخباري عن قسم مختص بالأمر في مكتب نتنياهو، القول إنه ليس هناك أي خطر على المواطنين.

في حين نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصدر مطّلع على تفاصيل الواقعة، أن الظرف كان يحتوي على قوارير بها مادة مجهولة.

وجرى إرسال الظرف إلى المختبر.

وامتنعت متحدثة باسم الحكومة عن تأكيد الواقعة عند سؤالها، وأحالت الاستفسارات إلى الشرطة الإسرائيلية، التي لم تُعلّق بصورة أولية على التقارير.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري خلالها العثور على طرد مشبوه في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث قامت قوات الأمن بفحص محتويات ظرف آخر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجرى التوصل، في النهاية، إلى أنه غير ضار.

المصدر / وكالات