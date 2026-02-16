مسيَّرة إسرائيلية تستهدف سيارتين في بنت جبيل جنوبي لبنان

شنت مسيَّرة إسرائيلية، صباح الاثنين، غارة بصواريخ عدة على سيارتين في بلدة حانين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارة وقعت في الساعة السابعة صباحا، واستهدفت سيارتين الأولى رباعية الدفع والثانية شاحنة من نوع "فان".

وأضافت أن الغارة أدت إلى احتراق السيارتين ووقوع إصابات.

من ناحية أخرى، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارة استهدفت أحد افراد جماعة حزب الله اللبناني، مدعيا أنه كان يعمل "في إعادة إعمار البنى العسكرية في جنوب لبنان"، على حد زعمه.

وتواصل "إسرائيل" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة "تل أبيب" احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت "إسرائيل" أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

