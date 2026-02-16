فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلة "سمارة" تدعو لمُحاسبة المتورِّطين في جريمة طمون وتؤكد: دماء أطفالنا ليست رقمًا عابرًا

ابتلاع الضفة: عنوان سِفر"يهودا والسامرة"

لبنان: 5 شهداء في قصف الاحتلال مركبتين في حانين وعنجر

إصابات ونسفٌ للمنازل.. الاحتلال يُواصل خروقاته في قطاع غزَّة

طقس فلسطين: صافٍ إلى غائم جزئيًا

البازار العسكري العربي

"أهالي المعتقلين" تدين جريمة السلطة بحق عائلة مطارد في طمون

استشهاد طفلين شقيقين برصاص أجهزة السلطة في طمون

تسريب عبر "لينكد إن" يكشف واجهة برنامج تجسس إسرائيلي

حماس: جريمة طمون "نقطة سوداء جديدة" في سجل أجهزة السلطة

طقس فلسطين: صافٍ إلى غائم جزئيًا

16 فبراير 2026 . الساعة 07:13 بتوقيت القدس
...
تفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين داخل خيامهم جراء المنخفضات الجوية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي مغبرًا أحيانًا جافا ودافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في باقي المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم مغبرا احيانا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لأمطار خفيفة فوق بعض الناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة