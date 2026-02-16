طقس فلسطين: صافٍ إلى غائم جزئيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي مغبرًا أحيانًا جافا ودافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في باقي المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم مغبرا احيانا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لأمطار خفيفة فوق بعض الناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

