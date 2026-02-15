بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن أسيرين من قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، مساء يوم الأحد، عن أسيرين من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت منظمة الصليب الأحمر: "سهّلنا الإفراج اليوم عن معتقلين اثنين من السجون الإسرائيلية ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع".

وأوضحت اللجنة الدولية أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة على ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

وأكدت اللجنة على أن القانون الدولي الإنساني يلزم بمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية ما زالت تنتظر بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائها المعتقلين، وهم قلقون على صحتهم وسلامتهم.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أفرج عن أسيرين من غزة وتم ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج، برفقة طواقم الصليب الأحمر، وهما: محمود عايد يعقوب أبو مطر (30 عامًا)، وعبدالعزيز محسن أحمد بهجت (36 عامًا).

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.