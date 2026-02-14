مظاهرات في بريطانيا وفرنسا للمطالبة برفع الحصار عن غزة ومحاسبة الاحتلال

شهدت العاصمتين البريطانية والفرنسية، يوم السبت، مظاهرات دعما لفلسطين، وركزت الفعاليات الجديدة على التضامن مع غزة والأسرى الفلسطينيين، والمطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار، وسط دعوات لمحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المستمرة.

ففي لندن، أُقيمت فعالية تضامنية ضمن حملة "الأشرطة الحمراء" بالقرب من قصر باكنغهام، في خطوة قال منظموها إنها تهدف إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي العام البريطاني.

ورفع المشاركون لافتة كبيرة تشير إلى وجود 9100 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 3500 معتقل إداري ونحو 400 طفل وأكثر من 50 امرأة، مؤكدين أن عددا كبيرا منهم محتجزون دون محاكمة.

وقال المنظمون إن اختيار موقع الفعالية في قلب المنطقة السياحية بلندن جاء لإيصال الرسائل إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، مشيرين إلى أن التحرك يأتي غداة حكم صادر عن المحكمة العليا البريطانية قضى بعدم قانونية تصنيف جماعة "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية، وهو الحكم الذي طعنت فيه الحكومة البريطانية.

وفي باريس، خرج مئات المتظاهرين بدعوة من جمعيات حقوقية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال المشاركون إن سلوك جيش الاحتلال لا يظهر تطبيقاً فعلياً لوقف إطلاق النار على الأرض، مطالبين الحكومات الغربية بالضغط على الاحتلال لإنهاء العمليات العسكرية.

كما عبر المتظاهرون عن رفضهم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واعتبروا أنها لا تمثل حلا عادلا للقضية الفلسطينية، مؤكدين استمرار تحركاتهم لمنع تراجع الاهتمام الدولي بالقضية.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الفعاليات الشعبية في عدد من العواصم الأوروبية، وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني بشأن الموقف من الحرب في غزة.

