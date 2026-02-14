الهيئة العليا لشؤون العشائر تعلن إتمام صلح عشائري بين عائلتي جندية وبكر في غزة

أعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية إتمام مراسم الصلح العشائري بين عائلتي "جندية" و"بكر"، في مدينة غزة، بعد جهود إصلاح مكثفة قادها وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح.

وقالت الهيئة، في بيان يوم السبت، إن مراسم الصلح جاءت تتويجًا لمسار من الحوار والتقريب بين الطرفين، غلّبت خلاله روح العفو والتسامح والمصلحة الوطنية العليا، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأضافت أن إتمام الصلح يعكس متانة النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويؤكد الدور المحوري للعائلات والعشائر في تعزيز السلم الأهلي وحماية الجبهة الداخلية، لا سيما في أوقات الأزمات والتحديات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التوافق كان ثمرة جهود جماعية متواصلة بذلها رجال الإصلاح والوجهاء والمخاتير، الذين عملوا على رأب الصدع وتقريب وجهات النظر، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الوحدة المجتمعية تمثل عنصر قوة أساسي للشعب الفلسطيني.

وأكدت الهيئة، في كلمتها خلال مراسم الصلح التي ألقاها الشيخ أبو سلمان المغني، أن ترابط العائلات الفلسطينية يشكل ركيزة أساسية لوحدة المجتمع، وسدًا منيعًا في وجه الفتن، مشددة على أن التكافل الاجتماعي والتسامح العائلي باتا ضرورة ملحة في ظل ما يمر به القطاع من أوضاع إنسانية واقتصادية معقدة.

ودعت الهيئة سائر العائلات الفلسطينية إلى الاقتداء بهذا النموذج، وتغليب لغة الحوار والصفح، والعمل المشترك من أجل تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.

وفي ختام بيانها، تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر بالشكر والتقدير لعائلتي جندية وبكر على استجابتهما لداعي الصلح، مثمنة روح المسؤولية التي أظهرتها العائلتان، ومشيدة بدور كل من ساهم وسعى من رجال الإصلاح في إنجاز هذا التوافق.

