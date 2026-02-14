الأونروا تعلن جمع 5 آلاف طن من النفايات في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جمع خمسة آلاف طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيان صحافي يوم السبت، إنّ فرقها تلتزم بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات في جميع أنحاء غزة.

وأضافت أونروا أن فرقها جمعت في الفترة ما بين 16 إلى 31 يناير/كانون الثاني حوالى خمسة آلاف طن من النفايات الصلبة داخل مراكز الإيواء الجماعي التابعة للوكالة والمناطق المحيطة بها، ونفذت أكثر من 500 حملة تنظيف، استفاد منها أكثر من 230 ألف نازح.

ويعاني قطاع غزة من أزمة بيئية متفاقمة نتيجة تدمير البنية التحتية وتعطل خدمات النظافة والصرف الصحي. ويُفاقم تراكم النفايات في قطاع غزة المخاطر الصحية والبيئية، إذ يشكل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض والذباب، ما يؤدي إلى تفشي أمراض مثل التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض التنفسية، إلى جانب تلوث الهواء جراء انبعاث الغازات السامة الناتجة من تحلل المواد العضوية وحرق النفايات.

إلى ذلك يتسبب تسرّب العصارة السامة من المكبات إلى طبقات المياه الجوفية في تلوث مصادر المياه، ما يرفع احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتسمّم المزمن، ويؤدي إلى تراجع جودة الحياة بفعل الروائح الكريهة والمشاهد غير الصحية التي أدت إلى تدهور الحالة النفسية للسكان وزيادة معدلات القلق والاكتئاب.

وسبق أن حذر أخصائيون صحيون من المخاطر الناجمة عن تراكم النفايات في غزة، وما تسفر عنه من حالات التهاب الجهاز التنفسي، والتهاب الجلد، وأمراض الجهاز الهضمي، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن. وشددت ديب أيضاً على أن الحرق العشوائي للنفايات ساهم في زيادة تلوث الهواء.

المصدر / فلسطين أون لاين