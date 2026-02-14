تفجير مكتب تابع لفتح خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

فلسطين أون لاين

14 فبراير 2026 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
...
جيبات تقتحم إحدى مناطق الضفة الغربية (أرشيف)

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مكتبًا تابعًا لحركة حركة فتح في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ما تسبب في دمار واسع داخل المكتب.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مقر الحركة في مخيم بلاطة شرق المدينة، حيث قامت بزرع مواد متفجرة داخله قبل الانسحاب وتفجيره عن بُعد.

وأدى التفجير إلى اندلاع حريق داخل المكتب وإلحاق أضرار مادية كبيرة، فيما أجبرت قوات الاحتلال سكان المنازل المجاورة على إخلائها خلال العملية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات في محافظات رام الله وجنين وبيت لحم، دون الإبلاغ عن تنفيذ اعتقالات، وذلك وفق ما أفادت به مصادر محلية وشهود عيان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
