"رادع" تعلن تفاصيل إحباطها عملًا تخريبيًا لإحدى العصابات العميلة بغزة

14 فبراير 2026 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
أحبطت قوة رادع، خلال الساعات الماضية، محاولة وصفتها بـ"التخريبية" قالت إن مجموعات عميلة كانت تخطط لتنفيذها، وذلك ضمن ما أشارت إليه بأنه إطار عمليات ملاحقة وتفكيك هذه المجموعات.

وذكرت القوة، في بيان مقتضب، السبت، أنها نجحت في استدراج مجموعة من العناصر التي وصفتها بالعميلة، قبل أن تقوم بتطويقها، مشيرة إلى أن تدخل طائرات إسرائيلية وفر غطاءً لانسحاب هذه المجموعة من المكان.

وأكدت القوة استمرار عملياتها لملاحقة وتفكيك ما تصفها بالعصابات العميلة، مهما كانت الظروف، معبرة عن تقديرها لما قالت إنه دور ومساندة من قبل المواطنين في إنجاح هذه المهام.

وشدد البيان على مواصلة العمل الميداني في إطار ما وصفته بالواجب الوطني.

