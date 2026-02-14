أمير قطر يصل إلى الإمارات

فلسطين أون لاين

14 فبراير 2026 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أبوظبي، ظهر السبت، في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي أمير قطر في مطار البطين.

ووصفت الوكالة الزيارة بأنها "أخوية"، وقالت إن الوفد المرافق لأمير قطر ضم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري.

 

المصدر / وكالات
#قطر #الإمارات

