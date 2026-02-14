"إعلام الأسرى" يدعو لتكثيف حملات التضامن مع المعتقلين الفلسطينيين

أدان مكتب إعلام الأسرى، اقتحام وزير ما يُسمّى بـ”الأمن القومي الإسرائيلي” إيتمار بن غفير سجن عوفر عشية حلول شهر رمضان المبارك، وما رافق ذلك من إجراءات قمعية وممارسات مهينة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال المكتب في تصريح صحفي، يوم السبت، إن "هذا الاقتحام يشكل تصعيدًا خطيرًا ورسالة انتقامية تستهدف كرامة الأسرى وروحهم المعنوية ويعكس استمرار نهج القمع والإجرام داخل سجون الاحتلال خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى وتصاعد الانتهاكات بحقهم".

وأكد أن هذا الاقتحام يأتي في سياق محاولات متسارعة لتمرير ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” بالقراءتين الثانية والثالثة، في مسعى خطير لتكريس سياسات أكثر تطرفًا بحق الأسرى وتعريض حياتهم لخطر حقيقي، وسط غياب أي مساءلة أو رادع دولي يوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

وطالب مكتب إعلام الأسرى بموقف وطني فلسطيني موحد وتحرك إعلامي ودبلوماسي وحقوقي عاجل على المستويين العربي والدولي، من أجل إنقاذ الأسرى من إجرام المحتلين ووقف الإجراءات العقابية المتصاعدة بحقهم داخل السجون.

ودعا المكتب إلى تكثيف حملات التضامن والإسناد للأسرى، استنادًا إلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات مناهضة التعذيب، للضغط باتجاه وقف السياسات التي تنتهك حقوقهم الأساسية وتتناقض مع المعايير الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين