الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و51 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدين تم انتشالهما و 15 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بغزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 591 شهيدًا فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,598، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 72,051 شهيدًا و171,706 إصابة.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين