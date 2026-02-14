"الداخلية" بغزة: نبذلُ جهودًا مكثفة لحماية المستشفيات من أي مظاهر مسلحة

فلسطين أون لاين

"حريصون على صون قدسية المرافق الصحية"

14 فبراير 2026 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
شرطي من وزارة الداخلية في غزة

أكدت  وزارة الداخلية في غزة أنها تبذل جهوداً متواصلة ومكثفة لضمان عدم وجود أي مظاهر مسلحة داخل حرم المستشفيات، خاصة من أفراد بعض العائلات الذين يدخلون المستشفيات.

وشددت "الداخلية" في تصريح صحفي، يوم السبت، على حرص الوزارة التام على صون قدسية المرافق الصحية وحمايتها باعتبارها مناطق إنسانية خالصة يجب أن تبقى بعيدة عن أية تجاذبات أو مظاهر مسلحة.

أشارت إلى أنها قامت بتخصيص قوة شرطية للانتشار والمتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأوضحت أنها واجهت تحديات ميدانية في أداء واجبها، لا سيما في ظل الاستهداف المتكرر من الاحتلال لعناصرها خلال تنفيذ مهامهم، الأمر الذي أثر على سرعة ضبط بعض الحالات، مؤكدة استمرارها في القيام بمسؤولياتها بكل حزم.

وشددت "الداخلية" على أنها بصدد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان فرض النظام داخل المستشفيات وفي محيطها، والحفاظ على سلامة المرضى والطواقم الطبية والزوار، بما ينسجم مع القانون ويحمي المصلحة العامة.
 

