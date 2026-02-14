فلكيًا.. موعد اليوم الأول لشهر رمضان 2026 وتاريخ عيد الفطر

فلسطين أون لاين

14 فبراير 2026 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
موعد شهر رمضان 2025 ويوم عيد الفطر

تشير الحسابات الفلكية الأولية إلى أن يوم الأربعاء القادم، الموافق 18 فبراير 2026، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في معظم الدول العربية والإسلامية.

خارطة زمنية للشهر الفضيل

وفقاً للبيانات الفلكية الصادرة حول حركة الأجرام السماوية وموعد تولد الهلال، فمن المتوقع أن يشهد تقويم هذا العام التفاصيل التالية:

عدة الشهر: من المرجح أن يتم شهر رمضان هذا العام 30 يوماً كاملاً.

عيد الفطر: بناءً على إتمام العدة، تشير التقديرات إلى أن يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد.

الرؤية الشرعية

وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية، يبقى العمل جارياً بالسنّة النبوية والضوابط الشرعية؛ حيث أكدت الجهات المختصة أن هذه المواعيد تظل في إطار "التوقعات الفلكية" التي بات يعمل بها الكثير من الدول الإسلامية والعربية.

وينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض الإعلان الرسمي والقرار الشرعي الصادر عن دور الإفتاء والمحاكم العليا بعد عملية الرصد الميداني للهلال، لتأكيد الموعد النهائي لبداية الصيام.

المصدر / فلسطين أون لاين 
