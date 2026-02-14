الصحة بغزة: لم تدخل قطع غيار إلى المستشفيات منذ وقف إطلاق النَّار

أكد مازن العرايشي مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة بغزة أن خطر التوقف عن العمل بسبب نفاد قطع الغيار ينطبق على غالبية مشافي القطاع.

وقال العرايشي في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين" "حتى اللحظة لم تدخل قطع غيار إلى المستشفيات منذ وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن أي جهة دولية لم تستطع إيصال قطع الغيار اللازمة لمستشفيات القطاع.

اقرأ أيضًا: البرش: المنظومة الصحية بغزة تصارع للبقاء وسط نقص حاد بالإمدادات

وأمس حذر مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، من خطر وشيك يهدد استمرار عمله، نتيجة توقف المولد الكهربائي الرئيسي الثاني عن العمل، بعد توقف المولد الرئيسي الأول قبل ثلاثة أشهر، وعدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإصلاحهما وتشغيلهما بصورة آمنة ومستدامة.

وتعمَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين من حرب الإبادة إلحاق الضرر بالمنظومة الصحية في قطاع غزة من خلال استهداف الطواقم والمرافق الطبية والمستشفيات ومركبات الإسعاف، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية.

المصدر / فلسطين أون لاين