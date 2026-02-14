"حماس": بثّ مشاهد التنكيل بالأسرى جريمة حرب جديدة وتحدٍ فاضح للقوانين الدولية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنَّ ما بثّه الاحتلال من مشاهد لعمليات التنكيل الوحشي بالأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الصهيوني بإشراف المجرم المتطرف بن غفير، يُمثّل جريمة حرب جديدة، وتحدٍ فاضح للقوانين الإنسانية الدولية الخاصة بالأسرى.

وأشارت "حماس" في تصريح صحفي ، يوم السبت، إلى أن حالة الصمت الدولي على ما يتعرض له أسرانا الأبطال من جرائم، وإقرار قانون الإعدام، تشجع الاحتلال الفاشي على الاستمرار في ممارساته الوحشية داخل السجون، في امتداد لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنَّ ما يتعرض له أسرانا الأبطال من عمليات تصفية جسدية ونفسية يضع العالم بمؤسساته وحكوماته أجمع، أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية للجم الاحتلال ووقف جرائمه داخل السجون.

ودعت "حماس" لتحرك عاجل وعلى المستويات كافة، لحماية أسرانا وملاحقة الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه بحق أبناء شعبنا، مشددة على أن الأسرى أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عن قضيتهم العادلة.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني في كل مكان سيبقى مخلصًا للأسرى حتى نيل حريتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين