الدفاع المدني يواصل عملية السيطرة على حريق عمارة البرقوني

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إنَّ طواقم الإطفاء تساندها طواقم بلدية غزة وجهاز الشرطة لا تزال تحاول السيطرة الكاملة على الحريق الذي يتجدد في عمارة "البرقوني" بمنطقة الرمال الشمالي غربي مدينة غزة، منذ ظهر أمس الجمعة.

وأوضحت المديرية في تصريح صحفي، تابعته "فلسطين أون لاين"، يوم السبت، أن صعوبات ومعيقات واضحة حالت دون سيطرة طواقمنا الكاملة منذ أكثر من 20 ساعة متواصلة، أبرزها تدمير الاحتلال الإسرائيلي معظم مركبات الإطفاء وصهاريج التزود بالمياه وأجهزة التنفس ووسائل الحماية ومعدات الإنقاذ والتدخل السريع.

وأشارت إلى أن حرائق متعددة اندلعت خلال الأيام الماضية في عدة مناطق بقطاع غزة كشفت مدى ضعف مقدرات الحماية المدنية، ومدى الأهمية القصوى للعمل الجاد على دعم جهاز الدفاع المدني بكافة الإحتياحات اللازمة لتمكينه من القيام بواجبه الإنساني.

وفي وقت سابق، حذر العميد محمد شرير مدير إدارة السلامة والوقاية في مديرية الدفاع المدني، من أخطار الحرائق التي تحدق بالقطاع التجاري الذي يسعى للتعافي، بعد أن دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة.

وقال شرير، في تصريحات صحفية، إن قطاع غزة يخلو حاليا من معدات ووسائل السلامة والوقاية بعد أن دمرها الاحتلال كما أن أصحاب الحرف و المنشآت لاسيما الخطرة كمحطات الوقود والغاز يواجهون صعوبة كبيرة في توفيرها وسائل السلامة، بسبب استمرار رفض الاحتلال ادخالها إلى قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين