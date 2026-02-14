الاحتلال يواصل حملات الاعتقال والمداهمة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، تخلّلها اقتحام عشرات المنازل وتخريب محتوياتها والاعتداء على الأهالي، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين.

ففي بلدة مادما جنوب نابلس ، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت ثلاثة شبان، وهم: أحمد حازم نصار، وأحمد رأفت نصار، وهادي مازن نصار، وذلك عقب مداهمة منازلهم.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الصومان من حارة الفواغرة وسط المدينة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت خمسة شبان من مدينة قلقيلية أثناء تواجدهم على حاجز صرة، وهم: آدم شطارة، وعمر عودة، وعمر داود، ومازن أبو الشيخ، وأحمد الحج حسن.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق حملات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصاعد الاقتحامات والانتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم

المصدر / مكتب إعلام الأسرى