إصابة برصاص الاحتلال في خانيونس وقصفٌ مدفعيّ شرقي غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خروقاته باتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر العام المنصرم، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وأفادت مصادر صحفية، بإصابة سيدة برصاص جيش الاحتلال في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية في مدينة خانيونس، بالتزامن مع عمليات نسف للمباني السكنية في المنطقة ذاتها.

وشنّ طيران الاحتلال غارة شرقي مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال شرقي حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال إطلاق نيرانها تجاه مناطق شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وحذر مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، من خطر وشيك يهدد استمرار عمله، نتيجة توقف المولد الكهربائي الرئيسي الثاني عن العمل، بعد توقف المولد الرئيسي الأول قبل ثلاثة أشهر، وعدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإصلاحهما وتشغيلهما بصورة آمنة ومستدامة.

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين من حرب الإبادة إلحاق الضرر بالمنظومة الصحية في قطاع غزة من خلال استهداف الطواقم والمرافق الطبية والمستشفيات ومركبات الإسعاف، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 529، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,462، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 717 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 71,803 شهداء، و 171,570 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين