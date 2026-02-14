طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وانخفاضٌ ملموس على درجات الحرارة

فلسطين أون لاين

14 فبراير 2026 . الساعة 07:16 بتوقيت القدس
...
تفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين داخل خيامهم جراء المنخفضات الجوية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يكون الجو، يوم غد الأحد، صافياً ودافئا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ودافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في باقي المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساء الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، وخاصة السائقين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

