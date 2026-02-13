مستوطنون يقطعون نحو 300 شجرة زيتون شمال رام الله

قطع مستوطنون، يوم الجمعة، مئات من أشجار الزيتون في أراضي بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وقال المواطن عوض أبو سمرة في تصريحات صحفية، إن مستوطنين من مستوطنة "عادي عاد" المقامة على أراضي البلدة، قاموا بقطع نحو 300 شجرة زيتون في سهل البلدة.

يذكر أن عددا من المستوطنين اقتلعوا الأسبوع الفائت نحو 300 شجرة زيتون في محيط منزل عواد بسهل ترمسعيا، الذي يتعرض لاعتداءات متواصلة.

يأتي ذلك في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الضفة، حيث نفذ جيش الاحتلال ومستوطنوه نحو 1872 اعتداء خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقًا لتقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضحت الهيئة أن "جيش الاحتلال نفذ 1404 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 468 اعتداء"، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل بواقع 415 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ 374 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ 328 اعتداء، ومحافظة القدس بـ 201 اعتداء، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات