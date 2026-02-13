أتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وضع أتلتيكو مدريد قدمًا في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه برشلونة بنتيجة (4-0)، في ذهاب نصف النهائي، ليمنح حامل اللقب مهمة شاقة في لقاء الإياب المرتقب.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر أديمولا لوكمان، مستفيدًا من خطأ دفاعي، قبل أن يضيف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14 بتسديدة أرضية متقنة، عقب جملة تكتيكية منظمة.

وواصل أتلتيكو ضغطه الهجومي، ليعزز لوكمان التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 33، مستغلًا المساحات في دفاع برشلونة، فيما اختتم جوليان ألفاريز الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة قوية أنهت عمليًا آمال الضيوف في العودة بالمباراة.





وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة تقليص الفارق، وسجل باو كوبارسي هدفًا ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، كما اصطدمت محاولة لفيرمين لوبيز بالعارضة. وزادت معاناة الفريق الكتالوني بعد طرد إريك غارسيا في الدقيقة 82 عقب تدخل عنيف، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا لأتلتيكو على المستوى التكتيكي، حيث نجح في تضييق المساحات وإجبار برشلونة على ارتكاب الأخطاء، مع تألق لافت للثلاثي الهجومي بقيادة غريزمان ولوكمان وألفاريز.





وبهذه النتيجة، يقترب أتلتيكو من بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب موسم 2012-2013، فيما سيكون برشلونة مطالبًا بتحقيق انتصار كبير في لقاء الإياب إذا أراد الحفاظ على حظوظه في الدفاع عن لقبه.

المصدر / وكالات