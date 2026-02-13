مستوطنون يحرقون خيامًا في الأغوار الشمالية

أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، خياما في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا عددا من الخيام غير المأهولة في منطقة الميتة بالأغوار الشمالية.

وكانت العائلات قد أجبرت على ترك خيامها في المنطقة، بعد تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين عليها في الفترة الأخيرة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1872 اعتداء خلال شهر كانون الثاني الماضي، إذ نفذ جيش الاحتلال 1404 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 468 اعتداء، تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل بواقع 415 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ 374 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ 328 اعتداء، ومحافظة القدس بـ 201 اعتداء.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات اتخذت أشكالا متعددة، شملت العنف الجسدي المباشر واقتلاع الأشجار وإحراق الحقول ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

المصدر / وكالات