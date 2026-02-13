اعتداءتٌ واعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

13 فبراير 2026 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
اعتقالات في الضفة (أرشيفية)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، حملة الاقتحامات والاعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتداء بالضرب على شابين، واستدعاءات للتحقيق، واقتحام منازل في عدة بلدات.

ففي محافظة طولكرم: اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق المدينة، واعتقلت عدداً من الشبان، عُرف منهم: إيهاب خريشي، فادي السرسك، ونجلاه سليم فادي السرسك وأسيد فادي السرسك، عرفات الحاج أحمد، صبري أبو شماس، الشيخ ليث العتيلي.

وفي محافظة رام الله: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، واعتدت بالضرب على شابين، واعتقلت كلاً من: أحمد حسن، ليث أبو سمرة، إسماعيل سائد.

أما في محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد باهر محمود ريان من قرية عينابوس جنوب نابلس، كما اعتقلت الشاب أحمد سامر قوصيني بعد استدعائه مع والده إلى معسكر حوارة قرب نابلس للتحقيق.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
