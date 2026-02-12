الصحة: 591 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزَّة

فلسطين أون لاين

12 فبراير 2026 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي  لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 4 شهداء تم انتشالهم، و5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه ️منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 591، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,583، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 724 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 72,049 شهيدًا و 171,691 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

