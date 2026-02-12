تقرير أممي: 5 محاولات اغتيال استهدفت القيادة السورية في 2025

كشف تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صدر الأربعاء، أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الداخلية أنس خطاب والخارجية أسعد الشيباني تعرضوا لخمس محاولات اغتيال خلال عام 2025، تقف خلفها مجموعة تُعرف باسم "سرايا أنصار السنة" يُعتقد أنها واجهة لتنظيم "داعش".

وأشار التقرير إلى أن الشرع استُهدف شمالي حلب وجنوبي درعا، في وقت لم تُعلن فيه أي تفاصيل إضافية حول توقيت أو طبيعة العمليات. واعتبر التقرير أن هذه المحاولات دليل على سعي "داعش" لإرباك الحكومة السورية الجديدة واستغلال الفراغات الأمنية وعدم الاستقرار في البلاد.

وأضافت الوثيقة الأممية أن المجموعة الواجهة منحت "داعش" قدرة على التنصل من المسؤولية وتحسين قدراته العملياتية، بينما يواصل التنظيم نشاطه في الشمال والشمال الشرقي، مستهدفاً قوات الأمن السورية. وقدّرت الأمم المتحدة عدد مقاتلي التنظيم بنحو 3000 عنصر موزعين بين سورية والعراق، يتمركز معظمهم داخل الأراضي السورية.

وقد انضمت سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي ضد داعش كالدولة رقم 90، وهي خطوة وصفتها السفارة الأميركية في دمشق بأنها "لحظة مفصلية" في تاريخ البلاد.

ومطلع فبراير/شباط الجاري، شاركت سورية للمرة الأولى في اجتماع التحالف الدولي بالرياض، عبر وفد رسمي ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، بينما أكدت الخارجية السورية امتلاكها "أدوات شاملة" لتجفيف منابع التجنيد لدى التنظيم.

ويأتي هذا الحراك الدولي في ظل مخاوف متزايدة من عودة نشاط "داعش" في المنطقة، ما يضع الملف الأمني السوري مرة أخرى في صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

المصدر / وكالات