فرنسا تهاجم المقررة الأممية ألبانيزي وتطالب باستقالتها

هاجم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي على خلفية تنديدها بالنظام الدولي الذي سمح بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، داعيًا إلى إقالتها.

جاءت تصريحات بارو أمام البرلمان رداً على مداخلة لألبانيزي عبر الفيديو، السبت الماضي، خلال منتدى نظمته قناة الجزيرة في الدوحة، تحدثت فيها عن "عدو مشترك" قالت إنه أتاح وقوع "إبادة جماعية" في غزة، في إشارة إلى النظام الدولي الذي وفر الغطاء السياسي والعسكري "لإسرائيل".

وفي مقابلة أجرتها معها قناة فرانس-24 الأربعاء قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ"اتهامات كاذبة تماما" وبـ"تحريف" لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية "لم أقل أبدا أبدا أبدا إن "إسرائيل" هي العدو المشترك للبشرية"، موضحة "تحدثتُ عن جرائم "إسرائيل"، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق "إسرائيل" إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدوا مشتركا".

وقالت ألبانيزي: "بدلاً من إيقاف "إسرائيل"، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً"، مضيفة أن "العدو المشترك للبشرية هو النظام الذي أتاح وقوع الإبادة الجماعية في فلسطين".

وشددت ألبانيزي، في منشور على منصة "إكس" الاثنين، على أن حديثها كان موجهاً إلى بنية النظام الدولي وآليات الدعم السياسي والعسكري، وليس إلى أي شعب أو ديانة.

واتهم الوزير الفرنسي المقررة الأممية بـ"ترويج خطابات كراهية"، دون توضيح ما الذي يقصده، خصوصاً أن تصريحات الأخيرة كانت تنتقد النظام الدولي بحد ذاته.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وضع ألبانيزي، على قائمة العقوبات بسبب سعيها لحثّ المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل" لانتهاكهما القوانين الدولية خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكتبت ألبانيزي، في منشور على حساباتها بمنصتي إنستغرام وإكس: "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية. أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها".

ألبانيزي تشكو العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتصفها بالمدمرة

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدرت ألبانيزي، عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".



