تظاهرات حاشدة في واشنطن رفضاً لزيارة نتنياهو ودعماً لفلسطين

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس، موجة احتجاجات شارك فيها أميركيون وعرب ويهود مناهضون للصهيونية، إلى جانب رهبان بوذيين، تنديداً بزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبدعم واشنطن المتواصل للعدوان على غزة.

وبالتزامن مع لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتشد مئات المتظاهرين أمام البيت الأبيض، رافعين لافتات تصف نتنياهو بـ"مجرم حرب"، ومرددين هتافات تطالب بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة، ورفض أي تصعيد عسكري ضد إيران.

وضمّت إحدى المجموعات "يهوداً متحدين ضد الصهيونية"، الذين أكدوا رفضهم لسياسات نتنياهو وتحريضه على الحرب. وقال الحاخام ديفيد فيلدمان من منظمة "ناطوري كارتا" إن مشاركتهم تهدف إلى مواجهة "التحريض الإسرائيلي على الحروب"، مضيفاً: "نريد السلام في فلسطين وغزة والعالم، لا مزيد من الدماء".



لافتات رافضة لزيارة نتنياهو وداعمة لفلسطين (العربي الجديد)

كما نظّمت "حركة الشباب الفلسطيني" وقفة أكدت فيها أن استقبال نتنياهو في واشنطن "مكافأة لمجرم حرب"، وطالبت بوقف الدعم العسكري لـ"إسرائيل"، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

وشهدت العاصمة أيضاً وصول مسيرة لرهبان بوذيين قطعوا أكثر من 2300 ميل عبر ثماني ولايات لنشر رسالة السلام، مؤكدين أن "السلام يبدأ من القلب ويمتد إلى المجتمعات".

وفي سياق متصل، نظمت منظمات يهودية أخرى وقفة أمام مقر الهجرة والجمارك احتجاجاً على سياسات ترامب تجاه المهاجرين، رافعة شعارات تطالب بوقف "ترهيب العائلات"، في تحركات تزامنت جميعها مع الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو.

وتعكس هذه التظاهرات اتساع دائرة الرفض الشعبي الأميركي للعدوان على غزة وللدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة ترامب لحكومة الاحتلال.

المصدر / العربي الجديد