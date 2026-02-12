جيش الاحتلال يُجري تمرينًا عسكريًا في "إيلات" وسط تصاعد التوتر مع إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه سيجري صباح الخميس تمرينًا عسكريًا واسعًا في مدينة "إيلات" على البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوتر مع إيران وازدياد التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

وقال الجيش في بيان عبر منصة "إكس": إن التمرين سيشهد تحركات مكثفة لقوات الأمن والطوارئ والسفن، مشددًا على أنه "لا توجد مخاوف من حادث أمني"، وأنه سيتم إبلاغ السكان في حال وقوع أي طارئ.

ويأتي الإعلان بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان الملف الإيراني والتطورات الإقليمية، بما فيها غزة.

المصدر / وكالات