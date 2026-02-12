إصابة الأسير القائد عبد الله البرغوثي وتدهورٌ في حالته الصحية بسجن جلبوع

أفاد مكتب إعلام الأسرى، بإصابة الأسير القائد عبد الله البرغوثي خلال قمع الأسرى في سجن جلبوع أمس الأربعاء.

وأوضح "إعلام الأسرى" في بيان صحفي، يوم الخميس، أن البرغوثي خرج إلى الزيارة متعبًا ومنهكًا وبدا واضحًا عليه أثر إصابة عند العين اليسرى مع وجود دم إثر خبط رأسه في الباب وهو في طريقه للزيارة بالتزامن مع بدء عملية قمع داخل القسم.

وأشار إلى أن البرغوثي يعاني من انخفاض حاد في الوزن، إذ تراجع من 110 كيلوغرامات إلى 60 كيلوغرامًا، في مؤشر خطير على حجم التدهور الصحي الناتج عن الإهمال وسوء التغذية، إضافة إلى افتقاره لأدنى مقومات الحياة داخل الأسر.

وأكد أن الوضع العام داخل السجن سيء جدًا في ظل استمرار سياسة القمع والتضييق وعدم وجود أي تحسن على الطعام أو ظروف الحياة اليومية، ما يفاقم من معاناة الأسرى ويستنزف صحتهم الجسدية والنفسية.

وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن ما جرى يعكس تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى في سجن جلبوع، ويؤكد استمرار سياسات القمع والإهمال التي تهدد حياتهم وسلامتهم بشكل مباشر.

وتتكشف يوما بعد يوم تفاصيل صادمة حول ما يصفه مختصون وحقوقيون بأنه "محاولة إعدام بطيء" تستهدف الأسير الأردني عبد الله البرغوثي (53 عاما)، أحد أبرز قيادات الحركة الأسيرة، والمحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة.

أمضى الأسير البرغوثي أكثر من عشرين عاما في الأسر، ويواجه اليوم أشد صور التعذيب الجسدي والنفسي داخل سجن "جلبوع"، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الأردنية والفلسطينية لإطلاق تحرك دولي عاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت عبد الله البرغوثي في الخامس من مارس/آذار 2003 عندما كان ينقل طفلته المريضة إلى أحد الأطباء في مدينة البيرة، ثم حققت معه كونه شخصا يقع على رأس لوائح المطلوبين.

وخضع للتحقيق 3 أشهر، وذاق صنوفا من التعذيب والهوان، وحكم عليه بالسجن المؤبد 67 مرة، ويوصف بأنه أطول حكم بالسجن في التاريخ، وقضى 10 سنوات في الحبس الانفرادي، ومارس عليه الاحتلال الإسرائيلي كل أنواع الضغوط النفسية والإهانة الجسدية مثل إدخال المختلين عقليا عليه، وتهديد أهالي المقتولين الإسرائيليين بالانتقام منه.

المصدر / فلسطين أون لاين