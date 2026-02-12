فلسطين أون لاين

الذهب يتراجع مع صعود الدولار بعد بيانات وظائف أمريكية قوية

12 فبراير 2026 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

تراجعت أسعار الذهب الخميس مع صعود الدولار، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع، مما قلّل توقعات خفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.37% إلى 5065.8 دولارا للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 5087.6 دولارا.

وصعد الدولار بعد تقرير أظهر زيادة مفاجئة في الوظائف وانخفاض البطالة إلى 4.3%، وهو ما ضغط على المعادن المقوّمة بالدولار.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم غدا الجمعة لتحديد مسار الفائدة، وسط توقعات ببقائها دون تغيير حتى يونيو/حزيران.

المصدر / وكالات
